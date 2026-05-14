【その他の画像・動画等を元記事で観る】豪華出演者が「思い出の一曲」を選び、ここでしか聴けない「声×歌」をお届けするカバーソングプロジェクトCrosSing(クロスシング)。第86弾は、声優として活動し、アニメやゲームだけでなく朗読劇や舞台などに精力的に活動する木戸衣吹が歌唱するのは、自身がヒロイン・姫小路秋子役に抜擢され声優を務めたTVアニメ「お兄ちゃんだけど愛さえあれば関係ないよねっ」のOPテーマ、「SELF PRODU