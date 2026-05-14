季節の映像をお届けする亀田気象予報士の「亀ちゃんのかごしま撮った！」です。今回は、さつま町のゲンジボタルです。小さな光で心を癒してくれるホタル、今年も多くのホタルが現れ、地元の方々も喜んでいます。 こちらはさつま町二渡の川内川沿いです。 日がとっぷり暮れると、近くの用水路に小さな光が、、。ゲンジボタルです。 3月下旬に、このコーナーでゲンジボタルの幼虫の上陸についてお伝えしました。あ