世界的な抹茶ブームをうかがわせる光景は天文館でも。 鹿児島茶の専門店池田選茶堂です。 こちらで人気なのが県産抹茶を使ったラテやジェラート。 海外から訪れる客の数が去年の倍に （池田選茶堂 永井恵店長）「当店では抹茶ラテやジェラートを通じて抹茶をもっと気軽に楽しんでもらえるようにしている。海外の客は去年の倍ほどに増えている。アメリカやフランスやドイツ、シンガポール、韓国、台