21:00 ミランFRB理事、ブルームバーグTV出演 21:30 米輸入物価指数（4月） 予想0.9%前回0.8%（前月比) 予想2.9%前回2.1%（前年比) 米輸出物価指数（4月）21:30 予想1.0%前回1.6%（前月比) 予想5.9%前回5.6%（前年比) 米新規失業保険申請件数（05/03 - 05/09） 予想20.4万件前回20.0万件 米失業保険継続受給者数（04/26 - 05/02） 予想178.0万件前回1