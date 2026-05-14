２月１７日に死去したロックバンド「ＬＵＮＡＳＥＡ」のドラマー・真矢さん（享年５６）のお別れ会が１４日、東京・豊洲ＰＩＴで行われた。親交が深かった関係者約１０００人が参列。西川貴教、相川七瀬らが闘病中の真矢さんについて語った。真矢さんは２０２０年にステージ４の大腸がんと診断され、昨年には脳腫瘍が発覚。計７回の手術と放射線治療を受けるなど過酷な闘病生活を送った。病を公表したのは、昨年９月。それ