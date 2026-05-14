俳優の賀来賢人が１４日、都内で映画「ＮｅｖｅｒＡｆｔｅｒＤａｒｋ／ネバーアフターダーク」（穂志もえか主演、６月５日公開）の記者会見イベントにデイヴ・ボイル監督と登場した。Ｎｅｔｆｌｉｘシリーズ「忍びの家ＨｏｕｓｅｏｆＮｉｎｊａｓ」（２０２４年）でコンビを組んだ賀来とデイヴ監督が再タッグ。共同設立した映像製作会社「ＳＩＧＮＡＬ１８１」の記念すべき第１作となっている。プロデューサーを担