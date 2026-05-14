８人組女性アイドルグループ「ＲｉＮＣＥＮＴ♯」（リンセント）の雪乃椛鈴（かりん）が１３日、東京・神田神保町の書泉グランデで「グラビアプレスＶｏｌ．１６」発売記念イベントを行った。ハンバーグと豚汁が大好きで料理の動画をＹｏｕＴｕｂｅに上げるほどの食通だが、写真集のためにダイエットを敢行。「食事の量を制限し、ジムに通い、ピラティスにも挑戦しました」と６キロやせて撮影に臨んだという。「初めての全国