２月１７日に死去したロックバンド「ＬＵＮＡＳＥＡ」のドラマー・真矢さん（享年５６）のお別れ会が１４日、東京・豊洲ＰＩＴで行われた。親交が深かった関係者約１０００人が訪れ、体操元日本代表でタレントの池谷幸雄も参列。故人をしのんだ。真矢さんとゴルフ仲間だったという池谷は「真矢さんと一緒にコンペに出たりすることが多くて、ゴルフの時にお会いすることが多かった」と告白。「ステージにいるときより近くて良