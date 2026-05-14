25歳、チャンネル登録者104万人、投稿動画数1000本。料理クリエイター・はるあんさんが活動を続ける理由は、小学生の頃に焼いた8個のメロンパンにあった。クックパッドのポッドキャスト番組「ぼくらはみんな食べている」で語ってくれました。 1000本の動画を作り続けても飽きない理由 動画を投稿し続けてきた理由を聞くと、答えはシンプルだった。「楽しいのが結局続くコツじゃないですか」 YouTubeを始めたのは16歳の頃。