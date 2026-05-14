歌舞伎俳優の市川團十郎が、14歳の長女・麗禾さん、13歳の長男・勸玄さんとのプライベートな様子を公開し、反響が寄せられている。【映像】「麻央さんにしか見えない」と話題の麗禾&勸玄これまでもInstagramで、子どもたちとの日常を発信してきた團十郎。家族で勸玄さんの誕生日を祝福する様子や、月見団子の横で寄り添う写真、「お二人とも麻央さんにそっくり」と話題になった和装姿の2ショットなどを公開してきた。長女