2児のシングルマザーでモデルの重川茉弥（22）が13日、Instagramを更新。タトゥーが見える最新ショットを披露し、反響を呼んでいる。【映像】重川茉弥のタトゥーが見えるドレス姿重川は2020年、16歳の時に恋愛番組で共演した元モデルのまえだしゅんと結婚。同年7月に第1子となる長女、2022年11月には第2子となる長男が誕生したが、2025年2月に離婚を公表。その後まえだはホストに転身し、話題にもなった。これまでInstagram