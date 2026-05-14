◇プロ野球パ・リーグ ロッテ 5-3 日本ハム(14日、ZOZOマリン)日本ハムがロッテとの3連戦最終戦に敗れました。この日の先発は細野晴希投手。先頭からヒットで出塁を許すと、後続をゴロに打ち取りながらも進塁を許し、西川史礁選手の先制タイムリーを浴びます。その後は2アウトまで追い込むも、佐藤都志也選手の一発を浴び失点。初回に3点を失いました。直後には日本ハム打線も奮起。前日プロ初ホームランを放ち、今日もマスクをか