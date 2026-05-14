フリーアナウンサーの武田真一（58）が14日、MCを務める日本テレビ「DayDay.」（月〜金曜前9・00）で、中東情勢悪化によるナフサ不足について言及した。番組では、エアコンやネッククーラー、ビーチサンダルなどの夏の必需品がナフサ不足の影響で値上がりする可能性があると報道。カルビーが「ポテトチップス」など主力商品の包装を今月25日の週から順次、白黒に変えると発表したことにも触れた。武田アナは「政府は、ナフサ