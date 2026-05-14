LDHが展開する次世代総合エンタテインメントプロジェクト『BATTLE OF TOKYO』の最新ライブ『BATTLE OF TOKYO ～RE:BIRTH～』が、8月23日から26日までの4日間、千葉 ららアリーナ 東京ベイにて開催される。 （関連：Jr.EXILE vs NEO EXILEから感じるアツいリスペクト『BATTLE OF TOKYO』1st ROUND徹底レポート） 2024年に開催された『BATTLE OF TOKYO ～Jr.EXILE vs NEO EXILE～』以来