Homecomingsが、9月6日の梅田 CLUB QUATTRO公演を皮切りに東名阪のCLUB QUATTROを回るツアー『many shapes, many echoes』を開催する。 （関連：Homecomingsのライブに舞い降りた“音楽”という天使密度の濃い演奏で圧倒した最新ツアーを観て） 毎年恒例となっている同クアトロツアーのタイトルは『many shapes, many echoes』。各地に対バンゲストを迎えて開催される。ゲストは後日発表予定だ。 な