ビットコイン相場が再び上昇の気配を見せています。ビットコインの価格は、2026年2月6日に940万円台まで下落した後、徐々に安値を切り上げ、5月6日時点で1300万円に迫る展開に。価格は下向きの圧力を受けていた期間を終え、投資家の間では「売りが一巡した」という見方が広がっています。日々の値動きは底堅く、下値を試す場面でも押し目買いが入りやすい状況です。2026年5月現在の上昇基調を支える背景について、整理していきます