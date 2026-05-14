30年以上にわたり、サラリーマン投資家として相場の荒波を生き抜いてきたJACKさん。幾多の暴落を経験しながらも、最終的に投資で3億円もの資産を築き上げた実績は、個人投資家にとって希望となるはずだ。今回はそのサバイバル術をまとめた『超インフレ時代でもお金に困らない株投資術』（扶桑社）を上梓したJACKさんに、相場で生き残るための極意や、退場していく投資家との決定的な違いを聞いた。（鈴木豪、ダイヤモンド・ザイ編