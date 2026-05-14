目のかゆみや鼻水など、花粉症に悩まされているという人も多いのではないでしょうか。２０２６年は２０２５年よりもシラカバ花粉が多い予測で、花粉を家に持ち込まない対策が大切です。まるで初夏を感じるような陽気が増えてきた道内。札幌市の大通公園では、マスクをつけて歩く人の姿が見られました。みなさんのお悩みはというとー（マチの人）「花粉症（対策）です、全部。上着も花粉が付かないように、払えるような感じで