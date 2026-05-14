中国の研究チームがこのほど、1024個の量子圧縮状態の入力と8176モードを備えたプログラム可能な光量子コンピューター「九章4．0」の開発に成功しました。このことにより、光量子情報技術における世界記録を再び更新し、世界最強の「量子計算優位性」を確立しました。「九章4．0」は、255個の光子を操作した「九章3．0」を大幅に上回る3050個もの光子による量子状態を同時に操作し検出することに初めて成功しました。また、「九章4