食品から建築材料まで、日本社会ではエネルギー危機による「国民生活の冷え込み」が広がっている。5月12日、大手菓子メーカー・カルビーはポテトチップスのパッケージを白黒のモノトーンに変更すると発表した。中東情勢の悪化に伴い、印刷用インク原料の調達が不安定になったことがその理由だ。また、衛生設備大手のTOTOも４月、原油由来のナフサを原料とする有機溶剤の供給悪化などにより、ユニットバスの新規受注を停止した（そ