東大発の知識集団「QuizKnock」の伊沢拓司（31）が、14日放送のテレビ朝日系『林修の今知りたいでしょ！』2時間スペシャル（後7：00）に出演し、血液検査の結果について「この若さでこの値は要注意」と指摘された。【動画】関根勤らが病気の経験を語る…「最悪、死んじゃう」今回は「芸能人・経験者が語る病気のサイン」と題し、「帯状疱疹」「脳卒中」「心疾患」「糖尿病」の事例を紹介。北斗晶が「帯状疱疹」、DJ KOOが「脳