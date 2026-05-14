城内成長戦略相は１４日の自民党日本成長戦略本部の会合で、高市内閣が重点を置くＡＩ（人工知能）など「戦略１７分野」を絞り込むよう求める声が一部にあると指摘した上で、「絞るとか削るとか、こういう緊縮発想があるから経済が成長しない」と反論した。今夏の成長戦略とりまとめに向け、積極投資の重要性を改めて訴えたものだ。城内氏は「あれもこれもではなく、『勝ち筋』で打って出ようと言っている」と１７分野の妥当性