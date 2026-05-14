サッカー元日本代表の柿谷曜一朗氏（36）が14日放送のTBSラジオ「こねくと」（月〜木曜後2・00）にゲスト出演。負傷が伝えられている日本代表MF三笘薫（28＝ブライトン）に言及した。15日にはW杯北中米大会に臨む日本代表のメンバー発表会見が行われる。会見前日の放送だっだけに、柿谷氏は三笘の話題になると、「いや〜…もう…本当に…」と言葉を失っていた。三笘は11日のウルバーハンプトン戦で負傷。後半10分、左サイド