◇プロ野球パ・リーグ ロッテ 5-3 日本ハム(14日、ZOZOマリン)ロッテが初回のリードを守り切り、同一カード3連敗を阻止しました。この日の先発マウンドにあがったのは西野勇士投手。1アウトからヒットを浴びるも無失点の立ち上がりとします。これを援護したいロッテ打線は初回から奮起。対する日本ハム・細野晴希投手を前に、1番・郄部瑛斗選手がヒットで出塁すると、続く小川龍成選手が進塁打で好機をつくります。続いて打