◇プロ野球パ・リーグ ロッテ 5-3 日本ハム(14日、ZOZOマリン)ロッテとの3連戦最終戦に敗れた日本ハム。それでも9回には清宮幸太郎選手が、ライトポール直撃のソロホームランを放ちました。9回を4点ビハインドで迎えた日本ハム。先頭で打席に向かった淺間大基選手はソロホームランを放ち、3点差に迫ります。これでマウンドは2番手・横山陸人投手にスイッチ。清宮選手はここで連発となるホームランを放ちます。5球目のシンカーを力