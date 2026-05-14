Image: 有限会社東海樹脂加工 この記事は2026年4月20日に公開された記事を編集して再掲載しています。 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。トイレットペーパーをティッシュ代わりに使うアイデアは定番ですが、見た目がイマイチで諦めていた人も多いはず。「ROSSUE assy」は、そんな悩みに寄り添ってくれるプロダクトです。白マット調の仕上げは「これならリビングに置い