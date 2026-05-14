Screenshot: satomi｜留守録が瞬時にHOME画面に文字起こしされるのは超便利！ まだ日本語未対応なので、日本語で残した留守録はこんなデタラメな横文字に文字起こしされるけど 日本にもきそう。会議中やトイレ中で電話に出れないとき、AIが代わりに電話に出てリアルタイムで用件を聞いて文字起こししてくれるPixel限定の便利機能「メッセージを残す（Take a Message）」が、世界20か国のAndr