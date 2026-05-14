新日本プロレスジュニアの祭典「ベスト・オブ・ザ・スーパージュニア（ＢＯＳＪ）」が１４日の後楽園大会で開幕。Ｂブロック公式戦でＳＨＯ（３６）が金丸義信（４９）との「ハウス・オブ・トーチャー（Ｈ．Ｏ．Ｔ）」同門対決を制し白星発進を飾った。Ｈ．Ｏ．Ｔの前リーダーＥＶＩＬ（現ＷＷＥのＮＡＲＡＫＵ）をほうふつとさせるガウンで登場したＳＨＯは、試合開始前にマイクアピール。「ジュニア最強のシングルマッチをお