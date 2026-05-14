本拠地ジャイアンツ戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、本拠地ジャイアンツ戦に先発登板し、7回4安打8奪三振2四球無失点と好投。チームも4-0で勝利し、大谷は3勝目を挙げた。大谷の力投に、約1か月ぶりに打線が応えて援護。加点シーンで、ジャイアンツのイ・ジョンフ外野手の判断ミスに放送席から苦言が漏れた。3-0でドジャースがリードする4回無死一、三塁。左打席に立ったコールの右邪飛で、三