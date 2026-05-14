まだ覚醒前の昼頃。この日のたっちゃんは、ママさんに開けてもらったベランダで枯れ草相手にハンター遊びをしたり、日向ぼっこをしながら毛づくろいをしたり。最後はお昼寝をして、穏やかに過ごしていたといいます。 夜の大覚醒！ ところがその夜、ハイテンションで動きまくるたっちゃんの姿が！猛スピードで走りながらの1回転やロケットダッシュなど、躍動感溢れる姿を見せ、尻尾も膨らみ大興奮といったご様子