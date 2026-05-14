猫から頼みごとがあるときのサイン5つ 猫が飼い主に何かを訴えたいときの表現方法は、猫それぞれの性格によって多岐にわたります。基本的には、飼い主との間で有効だと感じた方法を取り入れているようですが、気づいていますか？ そんな猫のお願い行動のバリエーションを見ていきましょう。愛猫がよく見せる仕草も含まれているはずです。 1.じっと見つめる 呼びかけのアクションをせず、飼い主が気づく