今回は、筆者の知人A子さんから聞いたエピソードをご紹介します。ある日、娘さんの友達が家に遊びに来たときのこと。何気ない会話の中で、家の“ある場所”の汚れを指摘されてしまったそうです。子どもの遠慮のない一言に少し驚きつつも、その言葉がきっかけでA子さんは重い腰を上げることに。掃除をしてみると、思いがけない変化が待っていました。 階段汚れてるよ！