今回ご紹介するのは、YouTubeチャンネル「Pastel Cat World」に投稿された、大型長毛猫のボス吉くんのブラッシングの様子です。記事執筆時点で21万回再生を記録しており、「毎回毛量にびっくりしちゃう」「されるがままで気持ちよさそう」「可愛いが罪レベル」といった声が寄せられました。 【動画：長毛種の大型猫を『ブラッシング』した結果…衝撃的な『抜け毛の量』】 アザラシベッドでくつろぐボス吉くん 登場するのは