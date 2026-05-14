アイドルグループ「#Mooove!」にサポートメンバーとして加入した七海りおが12日、滝行に挑戦する姿を投稿し、反響を呼んでいる。 【写真】頭上からたたきつける水想像以上の圧立ってるだけですごっ 七海は「人生初めての滝行」と記し、ずぶ濡れになったショットを投稿。2枚目には滝行に臨んでいるシーンを撮影したカットを公開したが、映像ではすさまじい音が聞こえ、水量も勢いもアイドル用の