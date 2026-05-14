アイドルグループ・INUWASI(いぬわし)のメンバー、はのんまゆ、すずめが11日発売の「週刊ヤングマガジン」(講談社)に登場した。 【写真】驚くほどの透明感白ワンピの膨らみにハート持ってかれちゃう はのんは7日のインスタグラムで「5/11(月)発売の『ヤングマガジン』表紙が解禁されたよー！」と写真をつけて告知。「みんなの応援のおかげで 最速で表紙に帰ってきました！」と続けた。はのんとす