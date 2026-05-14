元テレビ東京でフリーの鷲見玲奈アナウンサーが、１４日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。鷲見アナは「スイッチ！のロケの画像」と書き始め、ウサギや子羊を抱っこし、動物たちと戯れる様子をアップ。「可愛い動物に癒されたーーーー！載せたい写真がありすぎて…！」などと記している。鷲見アナは２０２２年１月に一般男性と結婚、２４年４月５日に第１子出産を報告。産後にロングヘアをショート