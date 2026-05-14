俳優・坂上忍（58）が14日までに更新されたYouTubeチャンネル「ReHacQ―リハック―」にゲスト出演し、自身の学歴について語る場面があった。「なぜ子役から成功できた?」という話題になると、坂上は「子役の子って、優等生な役が多いんですよ。かわいそうな役とか、涙を誘うような役が。ただ、僕はもれなく思春期から素行の悪い子だったので」と語る。「その素行の悪さが、普通の男の子の成長の仕方というか。ベッドシーンも