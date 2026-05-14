◇パ・リーグロッテ５―３日本ハム（2026年5月14日ZOZOマリン）連敗脱出したロッテ・サブロー監督（49）は「西野素晴らしかった。ベテランの意地を見た投球でした」と先発右腕を称えた。初回に西川の先制適時打と佐藤の5号2ランで3点を先制。6回には西川の2号ソロで追加点を挙げた。7回には2死一、二塁で小川が一塁線を破る二塁打でダメ押し点を挙げた。サブロー監督は「打線は活発で積極的にいってくれた。西野のピ