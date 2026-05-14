あす15日放送のABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』（毎週金曜 後11:17※関西ローカル）では、間寛平探偵が「擬音語の常識を考え直そう」を調査する。【動画】あす放送『探偵！ナイトスクープ』予告映像依頼者は大阪府の女子大学生（19）。今回の依頼は、「音を表す文字」擬音語について。私たちは当たり前のように、手を叩く時は「パン」という文字、ドアをノックする時は「コンコン」という文字を使っている。このように、