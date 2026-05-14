ボートレース下関のルーキーシリーズ第10戦「スカパー！・JLC杯争奪今村豊メモリアルプリンスカップ」は14日、2日目が終了した。この日は追い風が強く吹き、3Rから8Rまで安定板が装着された。地元期待の島川海輝（23＝山口）が、気合をみなぎらせている。新エンジン、新燃料となった前節（4月29日〜5月4日目）からの連続参戦。前検は1番時計の6秒70をマークし、気配も抜群だった。初日は1、5着で迎え、2日目は2号艇の1回