8日に結党1年を迎えたチームみらい。AIエンジニアの安野貴博氏が2025年の参院選前に立ち上げると、安野氏自身が当選して国政政党となり、今年2月の衆院選では安野氏の東大時代の同級生や仕事でつながりのあった人物らを擁立。一気に11人を当選させたという異色の政党だが、党勢拡大と党の運営は、ここからが正念場になりそうだ。 まず、一気に党内の議員数が増えたことにより、党のガバナンスと議員個人の言動や発信のバラ