落語家の桂春蝶（５１）が１４日、大阪市内で「桂春蝶独演会落語で伝えたい想い第十二作それゆけ、タイガース！」（６月１３〜１４日、２０〜２１日、大阪・扇町ミュージアムキューブＣＵＢＥ０１）の発表会見を行った。２０１３年から始まった創作落語の「落語で伝えたい想い」シリーズ。１２作目はプロ野球・阪神を題材にした。父で、９３年に５１歳で死去した２代目桂春蝶は熱狂的阪神ファン。「落語よりも阪神タイガー