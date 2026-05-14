障害のある子どもが通う施設を利用していた女の子にわいせつな行為をしたなどとして逮捕・起訴された男が、別の女の子にもわいせつな行為をした疑いで再び逮捕されました。後藤隆也容疑者（46）は2024年、5回にわたり施設に通う6歳の女の子を自宅アパートなどに連れ込み、わいせつな行為をしたうえ、スマートフォンで動画を撮影した疑いがもたれています。調べに対し、後藤容疑者は「事件のことを覚えていない」などと供述している