14日は各地で気温の高い1日となり、7月中旬並みの暑さとなる地域もありました。 佐世保市では午後1時半過ぎ、最高気温30℃を記録。 県内では、今シーズン初めての「真夏日」となりました。 ※詳しくは動画をご覧ください