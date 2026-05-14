女子プロゴルフツアーのＳｋｙＲＫＢレディスは１５日から３日間、福岡・福岡雷山ＧＣ（６４９０ヤード、パー７２）で行われる。メルセデスランキング首位の佐久間朱莉（大東建託）は１４日、プロアマ戦で最終調整。「優勝を狙える位置で最終日をプレーしたい」と開幕戦のダイキンオーキッドレディスに続く今季２勝目へ意気込んだ。前週の国内メジャー初戦、ワールドレディスサロンパスカップはプロアマ戦を途中棄権するなど