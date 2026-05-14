野田聖子衆院議員が１４日、テレビ番組出演をＳＮＳで伝えた。「テレビ番組の収録前の様子です。詳細はまた後日お知らせします！」と記し、野田の横には辻元清美氏、蓮舫氏、伊藤孝恵氏が笑顔で並んでいる。派手なスタジオセットから、深夜名物の「女」のトーク番組とみられるが、意外な出演メンバー。自民１人、立憲民主２人、国民民主１人の構図となっている。