元乃木坂４６で女優の齋藤飛鳥が１４日までに自身のインスタグラムを更新。「髪切ったよ」とイメチェンした様子を投稿した。「＃ヘアカットの様子を密着してもらったよ」「＃ｓｗｅｅｔ」「＃誌面と動画で見てね」とつづり、ロングヘアを大胆カット。この投稿には多数のいいねが寄せられている。