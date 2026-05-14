◇女子ゴルフマイナビカップ最終日（2026年5月14日山梨県富士桜CC＝6240ヤード、パー72）女子ツアーへの登竜門「マイナビ・ネクスト・ヒロイン・ツアー」第5戦の最終ラウンドが行われ、首位と3打差の10位から出た林亜莉奈が4バーディー、ボギーなしの68で回り、通算4アンダーで逆転優勝。ツアー3勝目を挙げた。雷雨のため中断もあった最終日。林が終盤のバーディーラッシュで鮮やかな逆転優勝を飾った。前半は全ホー