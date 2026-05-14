◆大相撲▽夏場所５日目（１４日、両国国技館）東前頭８枚目・欧勝馬（鳴戸）が東前頭７枚目・千代翔馬（九重）を鮮やかな上手投げで下し、３連勝で白星を先行させた。この日は中入り後の取組で東方が９連勝していた。西方の欧勝馬は取組前は把握していなかったといい、「終わってから言われて知った。気付かなくて良かった。気付いてたら意識しちゃうので」。ちなみに、声をかけてきたのは自身の後に西方で控えていた朝紅龍