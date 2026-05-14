シンガー・ソングライタ―・奥田民生（61）の雰囲気が一変した最新ショットが公開され、反響を呼んでいる。【映像】「痩せました？」奥田民生の近影これまでもスタッフが更新しているInstagramで、ライブや番組出演時のオフショットを見せてきた奥田。雰囲気一変の最新ショットに反響61歳の誕生日を迎えた2026年5月12日には、ボーカルを務めるロックバンド「ユニコーン」のInstagramが更新され、雰囲気がガラリと変わった最